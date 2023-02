DJ MARKETWATCH: Dona da Google afunda mais de 7% após anúncio sobre IA

(DJ Bolsa)-- As ações da Alphabet Inc., casa-mãe da Google, afundam mais de 7% esta quarta-feira, depois dos anúncios da empresa sobre o seu novo chatbot de inteligência artificial, o Bard -- um dia depois de a Microsoft Corp. ter realizado o seu próprio evento para demonstrar as novas tecnologias de IA no seu motor de busca concorrente, o Bing. Alguns analistas sugerem que a queda das ações da Google indica que os investidores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.