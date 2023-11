DJ MARKETWATCH: Dow fecha em alta mas não evita pior outubro desde 2020

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA fecharam em alta esta terça-feira, antes da decisão da Reserva Federal dos EUA sobre a política monetária, com todos os três principais índices de referência a registarem ganhos no último dia de outubro, mas ainda a terminarem o mês no vermelho. O Dow Jones Industrial Average ganhou 0,4%, enquanto o S&P 500 ganhou 0,7% e o Nasdaq Composite subiu 0,5%. O Dow caiu cerca de 1,4% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.