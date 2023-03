DJ MARKETWATCH: Dow recua pela 5ª sessão consecutiva

(DJ Bolsa)--As ações dos EUA terminaram maioritariamente em baixa esta segunda-feira, em nova jornada marcada pela queda das ações dos bancos, que continua a pesar no mercado. O S&P 500 caiu 0,2% para 3.855,74 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 90,50 pontos, ou 0,3%, para 31.819,14 pontos. O Nasdaq Composite resistiu e fechou a ganhar 0,5%. As ações do First Republican Bank afundaram mais de 60%. O dólar e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.