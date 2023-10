DJ MARKETWATCH: Dow sobe 500 pontos em melhor sessão desde junho

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA recuperaram esta segunda-feira, com o Dow a registar o melhor dia desde o início de junho, após uma semana turbulenta onde tanto o S&P 500 como o Nasdaq Composite deslizaram para o território de correção. Os bons resultados da McDonald's Corp. juntamente com uma ampla recuperação, ajudaram o índice blue chip a subir em mais de 500 pontos, quebrando uma sequência de 58 dias ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.