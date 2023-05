DJ MARKETWATCH: Economia dos EUA vai escapar a recessão, diz Comissão Europeia

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA vai evitar uma recessão este ano e no próximo, de acordo com as mais recentes projeções da Comissão Europeia. A previsão aponta para um crescimento de 1,4% em 2023 e 1% em 2024 da economia norte-americana, contra uma estimativa anterior de uma expansão de 0,7% em 2023 e 1,7% em 2024. As novas estimativas constam das previsões de primavera da Comissão Europeia, que indicam um crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.