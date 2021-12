DJ MARKETWATCH: EMA recomenda reforço da Johnson & Johnson contra Covid-19

(DJ Bolsa)-- A Agência Europeia de Medicamentos disse que vai recomendar a vacina da Covid-19 da Johnson & Johnson como dose de reforço quando administrada pelo menos dois meses após a primeira em pessoas com 18 anos ou mais. A recomendação segue os dados que mostram que um reforço dado naquele período levou a um aumento nos anticorpos contra o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, disse a agência em comunicado ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

