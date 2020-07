DJ MARKETWATCH: Empresa resultante da fusão Fiat-Peugeot terá o nome de Stellantis

(DJ Bolsa)-- A Fiat Chrysler Automobiles NV anunciou esta quarta-feira que a empresa resultante da fusão com a Groupe PSA , proprietária da Peugeot, Citroën, Opel e de outras marcas de automóveis europeias, terá o nome de Stellantis, dizendo que a atribuição do nome é um "passo importante" para concluir o acordo assinado no ano passado. O nome, que tem origem verbo latim stello, significa "iluminar com as estrelas", disse a empresa.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

