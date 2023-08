DJ MARKETWATCH: Encomendas industriais dos EUA sobem 2,3% em junho

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais dos EUA subiram 2,3% em junho, sobretudo devido a um leque de contratos para aviões da Boeing. As encomendas subiram apenas 0,2% excluindo transportes. As encomendas de bens duradouros subiram 4,6%. As encomendas de bens não-duradouros subiram apenas 0,1%. As encomendas subjacentes subiram 0,1% em junho.

-Por Jeffry Bartash

