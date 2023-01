DJ MARKETWATCH: Entrega de aviões pela Boeing sobe 40% em 2022

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. desce 0,5% esta terça-feira apesar de uma recuperação das vendas no quarto trimestre e em 2022. A Boeing disse que entregou 152 aviões comerciais no trimestre, colocando o total anual em 480 jatos. O número compara com os 99 aviões comerciais entregues no quarto trimestre de 2021, ano em que entregou no total 340. As ações da Boeing registaram uma queda ligeira nos últimos 12 meses, perdendo menos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.