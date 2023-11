DJ MARKETWATCH: EUA fecham em alta; índices registam maior subida semanal do ano

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA fecharam em alta acentuada esta sexta-feira, prolongando uma subida que fez com que os três principais índices registassem o maior ganho semanal de 2023. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,7% na sessão e 5,1% na semana, de acordo com dados preliminares da FactSet. O S&P 500 ganhou 0,9% na sessão e 5,9% na semana, enquanto o Nasdaq Composite subiu 1,4% e 6,6%, respetivamente. As ações aceleraram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.