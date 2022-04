DJ MARKETWATCH: Exxon avança com projeto de $10 mil milhões na costa da Guiana

(DJ Bolsa)-- A Exxon Mobil Corp. tomou uma decisão final de investimento no projeto de Yellowtail, na costa da Guiana, após obter aprovações do governo e do regulador.

O projeto, que vai custar cerca de $10 mil milhões, inclui seis centros de exploração e até 26 poços de produção e 25 poços de injeção.