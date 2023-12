DJ MARKETWATCH: Exxon Mobil aumenta recompras, pretende mais produção

(DJ Bolsa)-- A Exxon Mobil Corp. disse esta quarta-feira que vai aumentar as recompras de ações para $20 mil milhões por ano a partir da aquisição da Pioneer Natural Resources Co. no primeiro semestre do próximo ano até 2025, comparando com $17,5 mil milhões em 2023. A petrolífera disse que a produção deve aumentar para 4,2 milhões de barris por dia até 2027 face a 3,8 milhões de barris por dia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.