DJ MARKETWATCH: Exxon Mobil entra na produção de lítio

(DJ Bolsa)-- A Exxon Mobil Corp. disse esta segunda-feira que pretende começar a produzir lítio para baterias de veículos elétricos até 2027 a partir de uma operação de mineração no sudoeste do Arcansas sob a marca Mobil Lithium.

A gigante do petróleo e do gás pretende ser "uma produtora líder de lítio", mas não forneceu quaisquer números de vendas projetados ...