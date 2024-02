DJ MARKETWATCH: Exxon Mobil sobe no pré-mercado após lucro acima da previsão no 4T

(DJ Bolsa)-- As ações da Exxon Mobil Corp. sobem 1,9% no pré-mercado esta sexta-feira, depois de a petrolífera ter reportado lucro no quarto trimestre e free cash flow acima das expectativas, mesmo com a receita a ficar aquém do previsto.

O lucro líquido caiu para $7,63 mil milhões, ou $1,91 por ação, contra $12,75 mil milhões, ou $3,09 por ação, no mesmo período do ano anterior....