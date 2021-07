DJ MARKETWATCH: Exxon Mobil vai vender unidade Santoprene por $1,15mM

(DJ Bolsa)-- A Exxon Mobil Corp. disse esta quarta-feira que vai vender o negócio global do Santoprene à Celanese Corp. por $1,15 mil milhões.

O Santoprene é um elastómero termoplástico que é usado em máquinas de lavar a roupa, máquinas de secar, máquinas de lavar a loiça, frigoríficos, pequenos eletrodomésticos e manutenção de pisos.