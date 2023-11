DJ MARKETWATCH: Exxon recebe avaliação bullish da Gerdes

(DJ Bolsa)-- As ações da Exxon Mobil Corp. aceleram 0,8% nas negociações de pré-mercado desta sexta-feira, depois de a Gerdes Energy Research ter revisto em alta a recomendação da gigante do petróleo, citando uma avaliação positiva após a recente venda das ações. As ações da Exxon caíram 14,8% desde que fecharam num máximo recorde de $120,20 a 27 de setembro, fechando quinta-feira ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.