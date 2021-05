DJ MARKETWATCH: Fabricantes de vacinas caem após EUA apoiarem perda de patentes

(DJ Bolsa)-- As fabricantes de vacinas Pfizer, BioNTech e Moderna caem entre 3% e 5% no pré-mercado norte-americano depois de a representante para o Comércio dos EUA, Katherine Tai, ter anunciado que os EUA apoiam o levantamento da proteção de patentes das vacinas contra a Covid-19. Outra das fabricantes, a AstraZeneca, segue estável em Londres.

- Por Steve Goldstein