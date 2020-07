DJ MARKETWATCH: Facebook prepara lançamento em breve de rival da TikTok - media

(DJ Bolsa)-- A Facebook Inc. está a preparar uma rival para a TikTok, com o nome de Instagram Reels, a ser lançada nos EUA e em dezenas de outros países nas próximas semanas, de acordo com uma notícia da NBC. O Instagram Reels vai permitir que os utilizadores criem e partilhem vídeos de 15 segundos definidos para terem música. A aposta da Facebook surge numa altura em que lida com um boicote mundial de anunciantes contra os conteúdos da sua plataforma ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

