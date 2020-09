DJ MARKETWATCH: Fauci prevê conhecer eficácia de vacinas para a Covid no final do ano

(DJ Bolsa)-- Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infeciosas dos EUA, espera conhecer os dados dos ensaios clínicos de fase três de algumas candidatas a vacinas da Covid-19 a indicarem se são seguras e eficazes em "novembro ou dezembro" deste ano. Fauci fez essas declarações numa audição do Congresso esta quarta-feira. Há quatro vacinas experimentais para o coronavírus na fase ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone