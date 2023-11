DJ MARKETWATCH: FDA aprova Keytruda da Merck para certos tipos de cancro gástrico

(DJ Bolsa)-- A Merck disse no final de quinta-feira que a Food and Drug Administration, ou FDA, aprovou o medicamento Keytruda para o tratamento de alguns cancros gastrointestinais em adultos, juntamente com quimioterapia. A aprovação baseou-se nos resultados de um ensaio de fase avançado que "demonstrou a melhoria significativa da sobrevivência geral nestes pacientes comparando com apenas a quimioterapia", disse a farmacêutica.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.