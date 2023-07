DJ MARKETWATCH: Fed multa UBS por conduta irregular do Credit Suisse no caso Archegos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA disse esta segunda-feira que o UBS Group AG terá de pagar um total de $387 milhões por alegada conduta irregular relacionada com os $5,5 mil milhões de perdas ligadas ao colapso da Archegos em 2021. A decisão inclui uma multa de 268,5 milhões e uma ordem de consentimento contra o UBS Group AG por conduta irregular pelo Credit Suisse, que é agora detido pelo UBS. A Fed acusa o Credit Suisse de uma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.