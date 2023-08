DJ MARKETWATCH: Fed reforça supervisão de atividades dos bancos nos criptoativos

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA disse esta terça-feira que vai reforçar a supervisão do envolvimento dos bancos nas criptomoedas. O banco central estabeleceu um programa de supervisão para aumentar a fiscalização das atividades relacionadas com criptoativos e tecnologia de distribuição de registos dos bancos que tutela. A Fed também detalhou o processo que os bancos estaduais terão de atravessar para obterem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.