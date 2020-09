DJ MARKETWATCH: Fed/Bullard diz que inflação pode ser mais forte do que o esperado

(DJ Bolsa)-- A inflação poderá ser mais forte nos próximos meses do que Wall Street espera, disse o presidente do banco regional da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard esta sexta-feira. "Penso que estamos num momento em que podemos ver alguma inflação", disse Bullard, durante um debate virtual patrocinado pelo Boeing Center for Supply Chain Innovation, da Universidade de Washington. A Fed sinalizou que pode permitir ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone