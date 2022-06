DJ MARKETWATCH: FedEx dispara para maior ganho em 29 anos após subir dividendo

(DJ Bolsa)-- A FedEx Corp. regista o melhor desempenho diário em quase três décadas, mesmo com o DJIA a passar ao vermelho. As ações da FedEx disparam 12,3%, depois de a empresa de transportes ter anunciado um aumento de 53% do dividendo trimestral para $1,15 por ação e outras medidas para aumentar o valor para os acionistas. A ação encaminha-se para o maior ganho percentual desde que disparou 13,9% a 14 de julho de 1993.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

