DJ MARKETWATCH: FedEx sobe após anunciar aumento do dividendo, consolidação

(DJ Bolsa)-- A FedEx Corp. planeia consolidar as suas operações numa única organização, anunciou a empresa esta quarta-feira. A gigante da logística diz que a decisão, que vai unir a FedEx Express, a FedEx Ground, a FedEx Services e outras unidades operacionais, pretende levar a "eficiências que vão melhorar a capacidade da empresa de satisfazer as necessidades em evolução dos clientes e construir uma empresa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.