DJ MARKETWATCH: FedEx sobe após anunciar recompra acelerada de ações

(DJ Bolsa)-- As ações da FedEx Corp. sobem 4,4% esta terça-feira, depois de a empresa de entregas de encomendas ter anunciado um acordo de recompra acelerada de ações de $1,5 mil milhões com o Morgan Stanley. O ASR é uma estratégia de investimento onde uma empresa de capital aberto recompra rapidamente grandes blocos de ações em circulação no mercado, contando com um banco de investimento no papel de intermediá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.