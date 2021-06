DJ MARKETWATCH: FedEx sobe dividendo em 15%

(DJ Bolsa)-- A FedEx Corp. disse na segunda-feira que o conselho de administração aprovou um aumento de 15% do dividendo da empresa de entregas. O dividendo, que subiu $0,10 para $0,75 por ação, vai ser pago a 12 de julho a todos os acionistas que tiverem títulos da empresa até 28 de junho. A FedEx subiu 0,3% na segunda-feira.

- Por Claudia Assis