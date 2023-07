DJ MARKETWATCH: Ford afunda mais de 5% após cortar preços da carrinha F-150 Lightning

(DJ Bolsa)-- As ações da Ford Motor Co. afundam 5,3% esta segunda-feira depois de a fabricante automóvel ter anunciado cortes de preços nas carrinhas elétricas F-150 Lightning de até 17% em alguns modelos. A Ford disse que os cortes se devem à vantagem do "aumento de capacidade das fábricas, a continuação do trabalho nas escalas de produção e custos e a melhoria dos preços das matérias-primas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.