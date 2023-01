DJ MARKETWATCH: Ford desce apesar de aumento das vendas em dezembro nos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações da Ford Motor Co. recuam 0,2% na abertura, depois de a fabricante automóvel ter reportado vendas totais em dezembro que subiram 3,2% face ao período homólogo para 179.279 veículos. Os números incluem um aumento de 10,9% nas vendas de carrinhas pickup para 101.649 unidades, uma queda de 4,7% nas vendas de SUV para 73.759 veículos e um disparo de 222,6% nas vendas de veículos elétricos para 7.823 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.