DJ MARKETWATCH: GameStop e AMC disparam após Robinhood permitir compras limitadas

(DJ Bolsa)-- A GameStop Corp. e a AMC Entertainment Inc. voltaram a disparar na abertura dos mercados dos EUA, enquanto um exército de investidores de retalho organizados nas redes sociais procura atacar firmas estabelecidas de Wall Street. As ações da GameStop dispararam 113% para $413,98 e as ações da AMC ganharam 85% para $16,00 pouco depois da abertura desta sexta-feira, após o anúncio da plataforma de trading Robinhood, no ...

