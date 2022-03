DJ MARKETWATCH: Glencore está a rever posições nas empresas russas Rosneft, EN+

(DJ Bolsa)-- A empresa suíça de metais e minerais Glencore PLC disse esta terça-feira que condena a invasão russa da Ucrânia, estando a rever as suas atividades empresariais no país e as suas participações nas empresas russas EN+ Group International, produtora de alumínio e energia, e Rosneft Oil Co, uma petrolífera. A empresa referiu que não tem "presença operacional" na Rússia e que a sua ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

