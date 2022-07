DJ MARKETWATCH: GM emite alerta de lucros para o segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A General Motors Co. alertou esta sexta-feira para uma redução dos lucros no segundo trimestre, uma vez que os volumes das vendas grossistas de veículos foram penalizados pela entrega de semicondutores e outras falhas nas cadeias de abastecimento.

As ações da empresa caem 0,7%, depois de terem estado suspensas devido às notícias no pré-mercado.