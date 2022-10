DJ MARKETWATCH: GM sobe após reportar aumento das vendas no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- As ações da General Motors Co. sobem 2,3% esta segunda-feira, depois de a fabricante automóvel ter reportado uma subida das vendas de veículos nos EUA de 24,3% para 555.580 unidades e uma "modesta melhoria" no inventário. As vendas do trimestre incluem uma descida de 27,4% nas entregas da marca Buick, uma subida de 49,5% da Cadillac, um aumento de 29,5% da Chevrolet e um ganho de 23,9% da GMC. A GM disse que alcanç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.