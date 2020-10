DJ MARKETWATCH: GM vê sinais de recuperação apesar de queda das vendas

(DJ Bolsa)-- As vendas da General Motors Co. no terceiro trimestre recuaram 10%, mas a empresa disse que existem "sinais de recuperação" na indústria automóvel e destacou as vendas de setembro.

A GM disse que entregou 665.192 veículos no trimestre, uma queda de 10% face ao período homólogo, mas as vendas melhoraram em cada mês do período de três meses.