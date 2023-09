DJ MARKETWATCH: Goldman Sachs planeia cortes de empregos após avaliação de desempenho

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs Group Inc. planeia despedir funcionários com um desempenho mais fraco no âmbito de um processo de revisão do banco que resultou num corte de empregos total entre 1% e 5% no passado, avançou o Financial Times. Citando fontes próximas do banco, a notícia do FT refere que o Goldman Sachs pretende alcançar o patamar mais baixo desse intervalo nas unidades de banca de investimento e trading. Executivos do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.