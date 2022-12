DJ MARKETWATCH: Goldman Sachs vai cortar até 8% do número de trabalhadores

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs Group Inc. prepara-se para reduzir o número de trabalhadores até 8% em janeiro, de acordo com uma fonte próxima do banco. Com base no número total de trabalhadores revelado pelo Goldman de 49.100 a 30 de setembro, o banco vai cortar até cerca de 3.928 empregos. A decisão surge depois de o banco ter reposto as avaliações de desempenho em 2022 após uma pausa durante a pandemia. Os cortes de empregos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.