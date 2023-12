DJ MARKETWATCH: Google chega a acordo e evita processo de $5 mil milhões - media

(DJ Bolsa)--A Google chegou a acordo para arquivar um processo de privacidade do consumidor que alegava que a empresa monitorizava secretamente milhões de pessoas que pensavam estar a navegar na internet de forma privada, de acordo com uma notícia da Reuters na quinta-feira. O processo movido contra a gigante tecnológica exigia pelo menos $5 mil milhões em multas e indemnizações. Os termos do acordo não foram divulgados, mas os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.