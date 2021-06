DJ MARKETWATCH: Google investigada nos EUA por práticas irregulares de publicidade

(DJ Bolsa)-- Os investigadores do Departamento de Justiça dos EUA estão a analisar as práticas de mercado dos anúncios digitais do Google, noticia a Bloomberg News, citando fontes próximas do processo. O DOJ já entrevistou vários concorrentes da Google, de acordo com a notícia. A União Europeia já anunciou uma investigação formal às práticas da Google nesse campo. Uma porta-voz do Google disse ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone