DJ MARKETWATCH: Google reorganiza unidade de assistente virtual

(DJ Bolsa)-- A Alphabet Inc. vai reestruturar a unidade Assistant com planos para potenciar a assistente virtual com os novos desenvolvimentos da inteligência artificial generativa, assim como alguns cortes de empregos. A mais recente remodelação vai procurar retirar vantagens da tecnologia de modelos de linguagem alargados para a Assistant, um software de voz semelhante à Siri da Apple Inc. e à Alexa da Amazon.com Inc. Peeyush Ranjan, vice-presidente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.