DJ MARKETWATCH: H&M afunda no arranque após resultados do 1T

(DJ Bolsa)-- As ações da Hennes & Mauritz afundam 9,5% em Estocolmo, depois de a retalhista de moda ter reportado resultados do primeiro trimestral fiscal abaixo do esperado. A empresa passou a um lucro de 217 milhões de coroas suecas ($23,4 milhões). As vendas da H&M entre 1 e 28 de março subiram 6% em moeda local, ou 11% excluindo as 185 lojas encerradas na Rússia, Bielorrússia e Ucrânia.

- Por Steve Goldstein

