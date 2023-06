DJ MARKETWATCH: Home Depot sobe no pré-mercado após reiterar outlook de 2023

(DJ Bolsa)-- As ações da Home Depot Inc. sobem 0,7% para um máximo de quatro meses no pré-mercado esta terça-feira, depois de a empresa ter reiterado o outlook dos resultados do total do ano que apresentou no mês passado.

Antes da reunião com investidores da empresa, a Home Depot disse que ainda espera que as vendas comparáveis e líquidas do ano fiscal de 2023 desçam entre 2%-5%, que o lucro por ...