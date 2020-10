DJ MARKETWATCH: Intel pode registar fecho mais baixo em mais de 16 meses

(DJ Bolsa)-- As ações da Intel Corp. caem 2,5% esta quarta-feira e devem registar o fecho mais baixo em mais de 16 meses num dia negativo para os mercados, sendo que as ações da Intel enfrentam uma pressão contínua devido aos desafios concorrenciais. As ações seguiam recentemente nos $44,50 e podem atingir o fecho mais baixo desde 3 de junho de 2019, quando as ações fecharam a sessão nos $43,46. As açõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone