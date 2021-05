DJ MARKETWATCH: Intel quer até $10mM em apoios europeus

(DJ Bolsa)--A Intel Corp. terá finalmente decidido um montante relativamente à ajuda do governo que pretende para expandir a sua capacidade de produção, pelo menos na Europa. A CEO da Intel, Pat Gelsinger, foi citada em várias notícias em como terá dito numa entrevista ao Politico Europe que espera 8 mil milhões de euros, ou $9,6 mil milhões, no seu investimento para expandir a capacidade de produção de placas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone