DJ MARKETWATCH: Intel sofre repercussões após adiamento de chips mais avançados

(DJ Bolsa)-- A Intel Corp. enfrenta fortes repercussões em Wall Street esta sexta-feira, depois de ter divulgado numa call sobre os resultados que os chips de próxima geração serão adiados e que poderá procurar um fabricante terceiro para os produzir.

Stacy Rasgon, analista da Bernstein, reviu em baixa a Intel para underperform face a market perform depois do que disse ser a pior call dos resultados da Intel, entre as 45 que já acompanhou,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone