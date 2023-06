DJ MARKETWATCH: Intel vende participação de 20% na unidade IMS à Bain Capital

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Intel Corp. vai vender uma participação de cerca de 20% na subsidiária IMS Nanofabrication GmbH à Bain Capital Special Situations, disse a fabricante de chips esta quarta-feira. A transação avalia a IMS em cerca de $4,3 mil milhões e deve ser concluída no terceiro trimestre. A Intel em 2015 comprou a IMS, que produz uma tecnologia para o ecossistema de produção de chips. A Intel disse que a transaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.