DJ MARKETWATCH: Japão confirma que Ómicron é mais transmissível que Delta - media

(DJ Bolsa)-- Um estudo no Japão concluiu que a variante Ómicron da Covid-19 é 4,2 vezes mais contagiosa do que a Delta, disse a Bloomberg esta quinta-feira. "A variante Ómicron transmite mais e escapa mais da imunidade construída naturalmente e através de vacinas", disse Hiroshi Nishiura, professor de ciências da saúde e ambientais da Universidade de Quioto, no estudo apresentado durante uma reunião do Ministé... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone