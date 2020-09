DJ MARKETWATCH: Jefferies aumenta preço-alvo da Apple

(DJ Bolsa)-- As ações da Apple Inc. foram alvo de uma subida do preço-alvo pelo Jefferies esta quinta-feira, com o analista Kyle McNealy a reagir positivamente às oportunidades 5G da empresa. "Especificamente, vemos as historicamente baixas taxas de atualização e comparticipações dos dispositivos móveis nos EUA a inverterem a tendência, ganhos de quota de mercado contra a Huawei na Europa, assim como uma base ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone