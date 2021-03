DJ MARKETWATCH: Jefferies recomenda compra da AstraZeneca após dados da vacina

(DJ Bolsa)-- A recomendação da AstraZeneca foi revista em alta para comprar face a manter pelo Jefferies, enquanto o preço-alvo foi aumentado para 8850 pence ($61,05 por ação cotada nos EUA) face a 8250 pence. Os analistas liderados por Peter Welford dizem que as receitas "impressionantes" e a trajetória de lucros da AstraZeneca são convincentes relativamente às pares europeias da farmacêutica, e a aproximaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone