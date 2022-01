DJ MARKETWATCH: J&J cai no pré-mercado; receitas ficam abaixo do esperado

(DJ Bolsa)-- As ações da Johnson & Johnson caem 1,3% no pré-mercado esta terça-feira, depois de a empresa ter reportado receitas abaixo do esperado no quarto trimestre.

A empresa registou um lucro líquido de $4,736 mil milhões, ou $1,77 por ação no trimestre, acima dos $1,738 mil milhões, ou $0,65 por ação, no período homólogo.