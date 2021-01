DJ MARKETWATCH: J&J espera dados finais da vacina para Covid-19 na próxima semana

(DJ Bolsa)-- A Johnson & Johnson espera partilhar os detalhes do ensaio clínico de Fase 3 da sua candidata a vacina para a Covid-19 "no início da próxima semana", de acordo com declarações feitas pelo CEO Alex Gorsky esta terça-feira durante uma chamada com analistas após os resultados da empresa.

A vacina experimental para a Covid-19 com base em adenovírus está atualmente a ser testada ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone